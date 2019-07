Izgubila sam želju za njim nakon što smo se zaručili, ali sve se vratilo u samo tjedan dana

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 36-godišnje voditeljice prodaje

UTORAK

Vozimo se prema restoranu i on je strašno sretan jer nam je danas mjesec dana od kad smo se zaručili. Mislim, i ja sam, samo možda ne toliko koliko i on. Da se razumijemo, zajedno smo već preko šest godina i već imamo dosta godina pa je ovakvo nešto bilo više nego očekivano, samo.. Ne znam niti sama, ali znam da od trenutka kad je kleknuo mi je sve nekako krenulo na dolje. Možda više jednostavno postalo nekako ravno. Prije njega sam puno izlazila, bez obzira na to što imam dijete iz bivše ozbiljne veze (nismo nikada bili u braku), i imala sam dosta muškaraca. Voljela sam takav život koji je bio užurban i činio me poletnom.

Stižemo pred restoran pa se saberem od razmišljanja i gledanja u prazno. Nasmiješim mu se, on me primi za ruku, poljubi pa krenemo unutra. Rezervirao nam je stol za kojim uvijek sjedimo pa naručuje za mene. Zna točno što želim, zna sve. Dok razgovara s konobarom, promatram njegove rupice u obrazima dok mu se smiješka, rupice u koje sam se zaljubila na prvi pogled. Njegova tamna kosa skoro mu već pada preko ušiju i zaokružuje mu oštro lice i bradu od par dana. Pogleda me i ispituje kako je bilo danas na poslu, pa malo razgovaramo. Komentira kolegu s kojim nije baš u najboljim odnosima i gledam ga kako se ljuti. Nije mi svejedno vidjeti ga takvog, ne želim ga dovesti do tog stanja.

Večeramo i razgovaramo o svakodnevici, a onda mi oko 22 kćer šalje poruku da je možemo pokupiti. Krećemo do njene prijateljice, ona sjeda u auto i uz glazbu se vozimo doma. Ostajem u krevetu na mobitelu dok se on tušira, a kada stigne krene me značajno ljubiti. Kasno je, sutra radimo i zaista nemam volje za avanture u krevetu. To mu i govorim, a on to poprilično uvrijeđeno prihvati. Govori mi kako je ovo već treći put u par dana da ga odbijam. Nastavljamo raspravu i govorim mu kako ga ne odbijam, već odgađam, a on mi kaže kako to nije nimalo bolje. Okrene mi se leđima pa mu se nakon minutu približim, zagrlim, a onda se okrene na leđa, naslonim se na njega i tako zagrljeni zaspimo.

SRIJEDA

Stižem na posao i već sam nervozna jer jedna studentica kasni već više od pola sata pa moram pokrivati njene pozive. To me uvijek sjeti na moje studentske dane. Srećom brzo dolazi pa stižem skuhati kavu i pojesti pecivo. Odlazim na terasu zapaliti i shvatim kako sam i dalje dosta smušena i kako se ne mogu koncentrirati na posao. Danas, srećom, nakon posla imam kavu s najboljom prijateljicom koja me poznaje u dušu. Zna koliko me muči situacija trenutno pa jedva čekam s njom to prokomentirati.

Izlazim oko 17 sati, a ona me već čeka. Ne stignem niti sjesti i već slušam priču o njenom šefu kojeg ne može podnijeti. Ponovno joj predlažem da dođe raditi za mene, ponovno odbija. Bacamo se na moj problem pa mi govori da mu zaista moram nešto reći. Uz još tračanja i malo komentiranja prolaznika, zaključim kako je to najbolja ideja, a i najviše fer.

Stižem doma oko 19 sati, a on je već sve pripremio, čak i ručak za malu i mene sutra. Divan je, zato će ovaj razgovor biti još teži. Pozovem ga sa strane dok mala radi zadaću. Uzimam kavu, bez obzira na to što je već 20 sati i iskreno mu kažem kako se osjećam. Kako me muči to što želim biti zaručena i u braku s njim, ali od kad se to dogodilo kao da sam se ohladila. Govorim mu i kako postoji šansa da je jednostavno stvar straha, ali da nemam seksualnu želju. Objašnjava mi koliko je to važan dio veze, zdrave veze, ali da je spreman napraviti što god treba samo kako bi ja bila sretna. Naravno, rastužuje me što misli da nisam sretna, jesam, samo možda ne dovoljno. Kaže kako će pronaći način i da će sve biti dobro. Da nema njegovog optimizma, stvarno ne znam gdje bi bila.

Spremila sam sve za sutra, za sve nas, otišla pod tuš i legla u krevet. On je ostao na kauču i kaže da će doći kasnije. Rastuži me to, ali razumijem ga.

ČETVRTAK

Moje svako jutro izgleda isto. Alarm mi zvoni u 6:10, ustajem, kuham kavu i radim doručak, budim malu u 6:45, pomažem joj spremiti se, a onda svi zajedno izlazimo u 7:30. Danas sam se probudila bez alarma. U snu sam osjetila kako mi postaje toplo, a kada sam malo otvorila oči, vidjela sam kako je plahta ispred mene podignuta, a onda sam osjetila i nježno dodirivanje po nogama. Podižem plahtu i dok se smijem gledam njega između svojih nogu kako mi pokazuje gestu da šutim i uživam. Približava mi se usnama i lagano ljubi po trbuhu, a onda krene spuštati gaćice. Ljubi me i dalje pa mazi prstima dok osjećam nalet vrućine koji me obuzima. Ujutro sam uvijek posebno spremna na ovakve avanture pa se samo opustim i uživam, kako mi je i rekao. Drhtim od užitka, a onda podižem plahtu i povlačim ga prema gore, želim ga osjetiti, a želim i da on uživa.

Nespretno mu skidam pidžamu dok je iznad mene pa mu tiho šapnem da mi odmah dođe jer sam spremna. Osjećam koliko me želi i koliko ga veseli to što ga ovako želim. Uživam u njemu, u svakom dodiru i svakom pokretu koji radi. Pomičemo se u laganom ritmu dok tiho stenjem, on me gleda i ljubi. Zatvaram oči i prepuštam se pa ubrzo, ali tiho, dolazim do kraja. Njega to dodatno ubrza pa i napali pa završava i ostaje ležati pored mene. Dok dolazim do zraka gledam ga, kako je predivan, smješkam se i pitam ga što je to sad bilo. Govori mi kako će odlučio pronaći način, koji god to bio, da se vratimo na pravi put, kaže mi kako je ovo samo početak.

Ustajem i razmišljam kako mi danas ne treba trening pa odrađujem ostatak svojeg jutarnjeg plana. On me vozi na posao svakog jutra. Prvo ostavljamo malu u školi, a onda mene na poslu. Kad sam izlazila iz auta, privukao me k sebi i poljubio tako snažno, baš mi je želio pokazati sve što prema meni osjeća. Kad se nečeg primi, stvarno to odrađuje najbolje što zna. Ulazim u firmu pomalo smušena i vesela.

Čitav radni dan prolazi jako sporo zbog iščekivanja večeri. Sad već i ja imam ideje što bi htjela raditi, pokrenuo je dobru igru. Plan mi je danas iznenaditi njega pod tušem, nadam se da će i uspjeti. Stižem doma oko 17, a on tek oko 18, danas je imao više posla. Radim s malom za školu što treba, spremam večeru i sutrašnji ručak. On je i dalje na svom laptopu. Završava uskoro pa mu govorim da neka ode prvi pod tuš, a onda ću ja. Bez razmišljanja krene, a za par minuta i ja za njim. Skidam se i ulazim u tuš, a on se ugodno iznenadi kad me vidi. Zagrlim ga i naše gole kože se dotaknu dok nam vruća voda klizi po leđima. Ljubi me po vratu dok me drži za stražnjicu, a onda me podiže i naslanja na hladne pločice. Hladan zid i vruća voda uz njega koji me ljubi savršena je kombinacija. Vodimo ljubav dok se gledamo duboko u oči i dok pokušavamo zadržati uzdahe čim tišima. Odlazimo u krevet pa zaspim u njegovom zagrljaju s leđa. Osjećam se tako sigurno.

PETAK

Jutros se budim prije njega, ovaj put nema iznenađenja. Kuham kavu i spremam sve, a onda on stiže i grli me s leđa. Odlazimo na posao, danas imam dosta okej dan, veseli me što je petak. Stižem kući oko 17 sati pa odlazim s malom kod njene prijateljice, večeras spava tamo, a nama dolaze prijatelji na druženje. Uhvatimo se u stanu oko 19, popila sam kod mame iz razreda kavu. On je već pripremio dio večere pa počnemo računati imamo li vremena za neku brzinsku zabavu u krevetu. Dok režem povrće za salatu, dolazi iza mene i počne me ljubiti po vratu. Mazi me po stražnjici i počne spuštati trenirku. Igra se prstima dok ja i dalje pokušavam rezati salatu. Puštam nož i pokušavam rukama skinuti njegove hlače. Uspijevam pa me lagano pogurne na ormarić i vodimo ljubav. Opuštam se potpuno jer smo sami, uzdišem i stenjem od užitka i jako brzo završavam.

Gledamo jesu li nas vidjeli susjedi pa se počnemo smijati, završavamo večeru i bacamo se pod tuš. Ponovno zajedno, ali ovaj put bez seksa, samo uz malo diranja i maženja. Ljubimo se stalno, kao da smo puno mlađi nego što jesmo. Prijatelji nam stižu oko 21 sat pa se družimo s njima do tri ujutro. U krevet smo se samo bacili iako je on pokušao nešto, ja sam u par minuta zaspala.

SUBOTA

Danas čitav dan provodimo u prirodi, obećali smo maloj. Stižemo doma tek oko 17 sati, kao da smo bili na poslu. Spremamo stan i umorni se bacimo na kauč. Ostajemo tako gotovo cijelu večer, baš lijep obiteljski dan. Mala zaspi oko 21, a mi se prebacujemo u sobu. Vodimo ljubav tako nježno i senzualno, a nakon toga on pokrene pitanje naših zaruka. Shvatila sam kako sam dramila, čak i pretjerala te kako je moj strah bio neopravdan. Volim ga, volimo se i to je jedino važno, a naša obitelj i ljubav su najvažnije stvari koje mi u životu trebaju.