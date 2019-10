Glavna zabava bila mi je flertanje s nekim novim svakog dana. Sada želim samo njega i njegovu pažnju

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 34-godišnje arhitektice

PONEDJELJAK

Buđenje u šest sati zbog jutarnje joge prije par godina mi se činilo kao potpuno nemoguća stvar. No, stiglo je i to vrijeme u kojem me takvi događaji ponekad vesele više od seksa. Ili hrane. Nakon tuša i doručka stižem poluuspavana na jogu. Jutros se na treningu pojavljuju dva nova tipa, pretpostavljam da su par. Oboje odlično izgledaju i svjesni su toga. Jedan se namješta pored mene na prazno mjesto dok drugi ostaje iza. Pozdravlja me dok sjeda uz široki osmijeh. Bok i tebi zgodni. Za vrijeme treninga izmijenimo par intenzivnijih pogleda i osmijeha.

Na izlasku iz dvorane me pozdravlja, a trenerica, koja mi je ujedno i prijateljica, me pita što je to bilo i da je vidjela kako smo se cijelo vrijeme gledali. Malo se zacrvenim, kao i svaki put kad mi je neugodno pa kažem da to nije bilo ništa jer mu je ovaj drugi tip vjerojatno dečko. Smije mi se i kaže da sam krivo protumačila, ali ja joj ne vjerujem.

Stižem doma pa se bacam na projekt koji sada radim već par mjeseci. Na Instagramu su me zapratili oba tipa s treninga u isto vrijeme. Pregledam malo ovog koji je sjedio pored mene, naravno da je još zgodniji na fotkama. Dobivam par lajkova od njega, pa mu vratim, a onda se ponovno vraćam projektu.

Već je skoro 19 sati, ja nisam ništa jela i ukočena sam od položaja u kojem radim. Šaljem kolegi u kojem sam stadiju s time, a on me pita da se vidimo. Pozivam ga kod sebe ako je slobodan. Zaboravila sam napomenuti da smo on i ja prijatelji s povremenim povlasticama. Nismo za vezu, a dobro funkcioniramo samo ovako.

Stiže oko 20 sati. Otvaramo vino, donio je i večeru. Nakon kojih sat vremena razgovora o projektu i mom treningu sa zgodnim tipovima, počnemo se ljubiti na kauču pa se prebacujemo u sobu. Spušta se među moja bedra i ljubi me, a onda isto činim i ja njemu. Spavamo zajedno tako da je on iznad mene, volim kad preuzme kontrolu. Završava dosta brzo, ali se onda pobrine i za mene. Odlazi kući oko 23 sata, a ja odlazim spavati.

UTORAK

Srećom da je jutarnja joga svaka dva dana, inače bi već odavno odustala. Budim se oko 9 sati i polako ulazim u dan. Nešto kasnije mi se javlja prijateljica koja me prije dva tjedna molila da idem na dupli spoj. Bilo mi je smiješno tada koliko i sada jer sam bila uvjerena da je to neka stvar koju rade samo Amerikanci. No, pristala sam tada, ne mogu sada otkazati.

Čitav dan radim pa izlazim u 17 sati na tu večeru, cugu, što god to bilo. Ona me pokušava spojiti s bratom njenog zaručnika jer on već dugo nije imao nikoga, a ona misli da smo on i ja baš pravi jedno za drugo. No dobro. Nalazimo se svi zajedno, a on je dosta zgodan. Nervozan je, vidno, ali se i dosta spremio za večeras. Obukao je crnu košulju i tamne hlače koje mu jako dobro pristaju, a parfem mu se osjeti u krugu od par metara. Slatko. Sjedamo, on mi primiče stolac. Simpatičan je, jako pa se stvarno puno raspričamo u tih nekoliko sati. Flertamo cijelo vrijeme i osjećam kako mu to paše, a i da se sve više opušta. Doduše, malo i flertam s konobarom koji nas poslužuje, ali to vidimo samo on i ja. Odlazimo oko 21 sat kući, a on me jako nespretno poljubi kao pozdrav. Čini mi se kao da nije bio siguran bi li me poljubio u usta ili obraz pa je to samo jako nespretno ispalo.

Razmijenili smo i brojeve pa i oko 23 sata šalje poruku kako bi me rado ponovno vidio. Pravim se da spavam dok zapravo Face Timeam s jednim prijateljem koji je odselio u SAD prije par godina. Sextamo i svako malo imamo takav video poziv, malo da si nahranimo ego. Odlazim spavati nakon toga.

SRIJEDA

Jutarnja joga. Onaj tip me sada pozdravlja i pita kako sam, kratko čavrljamo pa počinje vježba. Da, ponovno je pored mene. U nekim pozama izmijenimo poglede što je strašno smiješno jer znam da mi je lice crveno jer sam u potpuno naopakom položaju. Završava trening, a on me pita ako sam za kavu nakon posla. Objašnjavam mu čime se bavim na što me pita znači li to da sam i sada slobodna. Zatekao me, pristajem na kavu.

Naručujemo cijeđene sokove kao pravi atlete, a ja se i dalje ne mogu oteti dojmu da je gay. Način na koji drži cigaretu na to me još više nagna pa ga pitam puši li inače. Kaže kako ne, ali da je danas takav dan. Krenemo pričati o svemu pomalo i baš se lijepo provodim. Shvatim kako je samo malo emotivniji od tipova na koje sam naišla, pa mu odlučim biti iskrena i odmah reći kako ne tražim ništa ozbiljno, a i da se kao nalazim s nekim. Kaže mi kako nema problem s time. Divno. Dogovorimo se večeras naći u njegovom kvartu, a onda možda i skoknuti do njega doma.

Radim cijeli dan i ponovno sam sva ukočena bez obzira na jutarnju jogu. Spremam se i odlazim na piće koje prođe kao i ovo ujutro, brzo i jako simpatično. Zgodan je kad nije u sportskom izdanju, čak i zgodniji. Iz nekog razloga sada shvatim kako nisam odgovorila onom tipu s duplog spoja pa brzinski izvlačim mobitel i kažem mu da je uvjet za to neka seksi slika. Joga tip predloži da popijemo čašu njegovog gina kod njega u stanu. Da, tip radi gin.

Čim smo ušli u stan se bacio na mene i krenuo me hvatati, ali i ljubiti kako da imamo 15 godina. Malo ga odmičem od sebe i govorim mu neka se malo smiri, barem da me ne ljubi kao da mi treba umjetno disanje. Tvrdi da si je malo popio pa je zato takav. Da, okej. Krenemo se lakše ljubiti pa mi skida majicu i liže po vratu. Baš voli ostavljati svoju slinu na meni. Pokažem mu kako mi se to ne sviđa, a onda se pokrene prema dolje i ljubi me po trbuhu i niže. Otkopčava mi i spušta traperice i krene zadovoljavati. Ljubljenje mu možda ne ide, ali ovo radi prilično dobro. Opuštam se potpuno iako ležim na kvrgavom kauču i dolazim do vrhunca. Uživa u pogledu pa se krene skidati i kaže mi ‘Ajde’. Krenem se smijati i kažem mu kako to ne ide samo tako, a da bi možda i išlo da mi nije to tako naredio. Naljuti se na mene, krene mi govoriti kako smo mi sve iste i da neka odem. Pa, sasvim okej, može.

Odlazim i dok čekam taksi vidim da sam dobila poruku od tipa s duplog spoja. Dobar je. Fotkao se u ogledalu u kupaoni i tek sad vidim da ima par malih tetovaža. Dobro mu stoje, a vidim i da nije obrijan. Jako je seksi tako. Uz fotku šalje kako nije fer da samo ja njega vidim. Stižem doma, opalim par slika i pošaljem mu pa odlazim spavati.

ČETVRTAK

Ujutro me dočekuje poruka puna komplimenata na moje tijelo i poziv za kavu sutra, ako sam slobodna. Pristajem i kažem da može nakon njegovog posla. Danas ostajem doma, ne želim nikoga vidjeti ni čuti jer moram završiti projekt do kraja kako god znam. Bacam se na posao uz pola litre kave i ne ustajem do 19 sati. Ovaj put sam se čak sjetila jesti.

Javio mi se tip s treninga koji se ‘nada da ovo jučer neće činiti neugodnu situaciju’, na što ja odgovaram da sam već zaboravila što je bilo, kratko se dopisujem s ovim s duplog spoja, a kasnije mi se javlja i dečko s kojim radim na projektu. Nemam vremena za sve vas. Gasim mobitel, uzimam knjigu pa kasnije gledam serije.

PETAK

Jutarnja joga. Ovaj put pored mene trenira neka djevojka, a ovaj je u zadnjem dijelu prostorije sa svojim prijateljem. Bolje tako. Vraćam se doma i radim još zadnjih par sitnica na projektu. Radim ručak nakon dva tjedna, napokon ne naručujem hranu pa se onda spremam za dejt večeras. Ovaj put nije double dejt.

Sjedam s njim na piće u centru grada, a one je i dalje strašno pristojan i pravi kavalir. Divno izgleda, zgodan je, visok je i stalno izvodi taj neki smiješak s kojim me pomalo osvaja. Razgovaramo do kasno, prebacujemo se na drugo mjesto jesti, a onda šetamo gradom. U šetnji mi postane malo hladno pa me zagrli. Mnogo je veći od mene što mi se jako sviđa, a znam i kako izgleda ispod košulje pa sam sigurna da brine o svom izgledu. Šetnja potraje do kasno, a onda sjedamo zajedno u taksi. Moj stan je na putu do njegovog. U taksiju se naslonim na njegovo rame, a on me obgrli. Sviđa mi se ovaj muškarac, stvarno dosta. Razmišljam da ga pitam hoćemo li nastaviti kod mene doma, ali me preduhitri i pita želim li možda kod njega. Odmah se krene opravdavati da to ne znači da me želi odvesti u krevet nego da mu se stvarno sviđa družiti sa mnom i da ne bi želio da se već rastanemo. Pristanem uz malu želju da zbilja i spavamo zajedno.

Ima divan i velik stan koji je strašno uredan, toliko uredniji od mog da mi je malo neugodno. Sjedamo na kauč i razgovaramo, a on mi u međuvremenu donosi i dekicu jer mi je bilo malo hladno. Nakon sat vremena i par čaša kažem mu kako me on mogao ugrijati pa mi se približi i ovaj put odluči prisloniti svoje usne na moje. Nježan je i polagan, kao da brine da nešto ne zezne. Ljubimo se tako nježno, a onda ga malo čvršće primim za ramena i leđa. Shvatio je to kao poziv da se malo opusti pa me krene žustro ljubiti i poliže jezikom po usnama. Oho, malo se naježim pa shvatim kako samo čekam da me skine i prebaci u spavaću sobu. Brzo to i napravi pa se nađemo goli u njegovom krevetu. Okrećem se iznad njega, da me vidi dok se ljubimo i dok me on dodiruje po cijelom tijelu. Osjećam kako uživa uz mene, a to me samo još više pali. Nakon nekog vremena mi dolazi, dok mene prožima nevjerojatan osjećaj ugode. Stenjem i uzdišem što ga još više pokreće pa se krenemo kretati u ritmu. Pomičemo se u nekoliko poza i iskorištavamo čitavu prostoriju. Stenjanje prerasta u lagane vriskove dok me dovodi do vrhunca. Brzo nakon stiže i on, a onda ostajemo ležati goli jedan pored drugoga. Okreće se prema meni i ljubi me pa se smješka i kaže mi kako je sretan što se odvažio pozvati me van i nakon onog spoja. Krenemo pričati o tome, malo se ljubimo, a onda me pita da ostanem spavati kod njega.

Kažem mu kako nisam spremna za takvo nešto i da to jednostavno ne radim. Ostajemo se družiti još par sati, a onda taksijem stižem doma.

SUBOTA

Ujutro me dočekuju poruke od arhitekta, ponovno se javio tip s treninga, a i frend iz SAD-a pita jesam li možda danas slobodna za video poziv jer su njemu propali planovi. Jedina poruka kojoj sam se nadala nije stigla, pa jedino njemu odlučim poslati poruku. Jednostavno ga pitam kako je i želi li možda doći na kavu jer, ako nije znao, kuham najbolju kavu.

Odgovara mi tek nakon sat vremena i kaže da može doći oko 14 sati. Ostale poruke ignoriram i govorim kako nemam vremena ili da jednostavno nisam više ‘u tom điru’. Neka si sami protumače na što sam mislila. Doduše, ni sama ne znam što sam mislila, osim da baš stvarno jako želim provoditi vrijeme s ovim tipom.