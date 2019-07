Dopisivala sam se s njim mjesecima pa saznala da se radi o muškarcu s kojim provodim svaki dan

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 29-godišnje zaposlenice u marketingu

ČETVRTAK

Ne postoji nešto što me živcira više nego kada mi netko ne odgovara na poruke. Zašto to netko uopće radi? Bili smo na dva spoja, čak me i poljubio, a onda, nakon što sam odbila da idemo kod njega doma, više se ne javlja i ne odgovara na poruke. Nije mi nimalo više jasan ovaj današnji način dejtanja i potpuno sam izgubljena oko svega. Nije mi jasno kako bi trebala uopće nekoga upoznati kada se svi samo pokušavaju uvući u krevet. Nisam takav tip osobe, nikad nisam bila, a izgleda kako valjda moram biti takva da bi našla tipa.

Ne razumijem niti te nove aplikacije, niti tu glupu ideju u kojom svi s tobom žele razgovarati gotovo isključivo preko mobitela. Tako se sada već skoro tri mjeseca dopisujem s nekim dečkom koji mi je otkrio sve o sebi, ali nema fotografiju i ne želi se naći. Ma, ništa tu meni više nije jasno. Nakon sedam godina sam sama i ponovno sam u tom svijetu izlazaka i spojeva. Užasno mi je. A iskreno, samo želim spavati s nekim i riješiti se stresa koji imam. Ne sramim se toga. Sjetila sam se svojim dana kada sam izlazila u klubove, zezala se s raznim tipovima, a s nekima i završavala u krevetu. To je bilo zabavno vrijeme.

Maknem se od razmišljanja o tome što trebam raditi u životu oko spojeva i nastavljam s poslom. Danas mi je prvi sastanak tek u 14 sati pa do tada pijem dvije kave, doručkujem, ručam i malo pospremam stan. Sjedam na kavu prije sastanka pa obavljam i to. Oko 18 izlazim, a onda imam još par stvari za odraditi za sutrašnji event. Pripremam vizuale i malo popravljam detalje za kraj. Event počinje, a ja ostajem s voditeljem i pijem par pića. On je na primjer baš super tip, ali navodno ima djevojku već neko vrijeme. Da nema, vjerojatno bi već napravila koji korak. Družim se s njim do negdje tri ujutro pa odlazim doma spavati.

PETAK

Budim se oko 10 i vidim da mi se opet javio onaj tip s kojim se dopisujem i priča mi o tome kako sve više razmišlja o tome da bi me htio upoznati uživo. Malo me to razveseli jer je to realno jedina stvar koju sada imam u takvom smislu, iako znam da se vjerojatno neće ostvariti. Dopisujemo se kojih sat vremena dok doručkujem i pijem kavu, a onda se pozdravimo jer oboje imamo nekog posla.

Stižem na posao i s voditeljem pregledavam materijale od sinoć, a onda i gledamo kako nam je prošao engagement na društvenim mrežama. I dalje nisam zadovoljna svime, ali krećemo se prema naprijed svakako. Ostajem s njim u uredu i rješavamo papire. Oko 14 sati mi se opet javlja onaj tip i kaže mi kako ima osjećaj kao da me već tako dobro poznaje. Ponovno ga pitam da se vidimo, a on kaže kako još nije spreman. Ma, glupost. Ručam s voditeljem i oko 17 sati stižem doma.

S frendicama se nalazim u 19 pa se družimo, a i pričam im o ovom s kojim se dopisujem. Govore mi kako mu se trebam prestati javljati da će onda možda tek shvatiti kako i koliko me želi. Yeah right, baš od svih djevojaka da želi mene. No, hajde odlučim to isprobati, možda i prođe pa napokon vidim kako izgleda. Stiže mi njegova poruka i pita me kako sam, odlučim ignorirati. Stiže mi i mail od voditelja da trebam ipak doći danas do kluba. Stižem oko 22 i pomažem mu s konobarima koji su nešto zeznuli. Uđem u priču s njim, ponovno i družimo se kao da se znamo već sto godina. Uvijek nekako izbjegava razgovor o vezama i sličnim stvarima, ali vidim da cijelo vrijeme gleda mobitel i da je nervozan. Na trenutak pomislim da što ako je on taj moj misteriozan tip i sama sebe nasmijem. Ostajem pričati s njim još par sati i ponovno stižem doma oko tri ujutro.

SUBOTA

Jutarnji sastanak uz kavu uvijek prolazi jako naporno. Malo sam mamurna i umorna pa uopće nemam volje. Razgovaramo o svim stvarima koje treba riješiti pa me voditelj pozove na ručak. Pristajem jer moram pojesti nešto pa me to veseli. Sjedamo na brunch i on mi krene pričati o djevojci s kojom se, kao, nalazi. Aha, dakle nije u vezi. Priča mi da ne zna što je s njom, kako da se ponaša s njom, a i da se boji ako nešto krivo napravi da bi je mogao izgubiti. Ne mogu vjerovati da sam ja ta koja mu dajem savjete u vezi ovoga, ali zaista mu savjetujem da samo neka bude prirodan, svoj i iskren, da mi djevojke to najviše cijenimo. Podružimo se još malo i odlazim kući oko 14 sati.

Popodne mi stižu prijateljice, a ja sam i dalje zatrpana u mailova. Ostavljam laptop sa strane, navlačim na sebe nešto lijepo ako se možda odlučimo izaći i otvaram pića. Oko 18 sati mi stiže poruka od njega, kojem se, usput, nisam do sada javila. Pita me jesam li za da se nađemo. Tek sada mi na pamet pada da nemam pojma tko je taj tip i da bi ovo mogla biti loša ideja. Cure me u međuvremenu nagovore da ipak pristanem, ali i kažu da će čekati u kafiću i gledati dok se ja nalazim s njim. Jao, gluposti. Šaljem mu poruku da pristajem i da se možemo naći oko 21 sat. Veselo odgovara da jedva čeka. Malo se bolje spremam, družim s curama i prije nego sam se stigla i do kraja spremiti vidim da trebamo ići.

Stojim ispred dogovorenog kafića i nervozna sam, jako. Prema meni hoda neki frajer i skužim da mi je taj hod poznat, da znam od nekuda već ovu jaknu. Približava se i shvatim da je to samo moj voditelj. Pozdravlja me i pita me što radim pa mu kažem da čekam nekoga. On mi govori kako zna. Jasno je, stojim vani sama i čekam, očito je da čekam nekoga. To i kažem, a on kaže da zna iz nekog drugog razloga. Ja se smijem i govorim mu ‘ma daj molim te’ dok me on i dalje ozbiljno promatra. Pogledam prema kafiću, mojim curama koje imaju potpuno izbezumljene izraze lica. Promotrim ga odjednom od glave do pete, a kako podižem pogled vidim kako se smije od uha do uha. Presretan je s mojom šokiranom reakcijom. Izderem se “To si ti!?” i on se stvarno počne smijati. Pa ne vjerujem. S njim sam se ja dopisivala sve ovo vrijeme i on je taj koliko toliko toga zna o meni! On! S kojim sam provela gotovo svaki dan zadnje dvije godine!

Krenem ga ispitivati o čemu se radi, zašto mi nije ranije rekao i objašnjavam mu da sam jako ljuta na njega. Tada mi priznaje da zapravo nije niti on znao dok prije par dana nije na mom mobitelu vidio svoju poruku. Stvari polako imaju smisla, ali sam i dalje u šoku da se radi o njemu. Odjednom mi postane malo neugodno, ali onda me pozove da popijemo piće, ovaj put van našeg kluba.

Sjednemo i krenemo pričati, ali se dotaknemo i tema o kojima smo tipkali. Uživam biti s njim i uvijek mi je s njim ugodno i lijepo pa se odlučim opustiti i smiriti. Zašto ne bi uživala, pa uvijek sam mislila da je zgodan. Tek sada ga malo bolje pogledam i zamijetim kako je visok, snažan i kako mi se sviđa njega malo kuštrava tamna kosa. Nakon negdje sat vremena slučajno, barem mislim, me dodirne nogom o nogu, a meni se baš svidi njegov dodir. Pitam ga da odemo još negdje pa nastavljamo razgovor uz još par čaša. Izlazimo iz kafića oko jedan ujutro i ja se blago spotaknem. Uhvati me pod ruku da ne padnem i bude mi baš blizu.

Nastavljamo šetati pa sjednemo na klupicu. Gleda me i blago se nasloni prema meni pa tako sjedimo i razgovaramo. Naginje se sve bliže i bliže, a onda mi se u jednom trenutku u potpunosti uvuče u moj prostor. Dodiruje me rukom i nogom, a onda i stavlja svoju ruku na moju i blago me povuče prema sebi. Pitam ga što radi, on mi kaže da neka šutim pa me poljubi. Ali to nije bio običan poljubac. Ljubi me opako, lagano grize za donju usnu i poliže jezikom. Mazi me rukama po leđima, a ja jedva dišem koliko je nevjerojatno dobrog okusa njegov poljubac. Ugrizem i ja njega, a on to osjeti kao poziv pa me malo podigne i stavi na sebe. Prima me oko struka, ljubi po vratu i još snažnije grize dok mi ljubi usne. Grabim ga za ruke i leđa, a on me privlači prema sebi sve bliže i bliže. Osjećam ga u krilu kako je spreman i kako me želi još više.

Približavam mu se i potpuno ulazim u njegov prostor koliko god mogu. Njegove snažne ruke i miris kože koji kao da me tjera da joj stalno budem blizu me strašno napaljuju i toliko me veseli jer vidim gdje ovo vodi. Pita me, potpuno tiho i malo nespretno hoćemo li možda do njega, a ja mu govorim kako je moj stan bliže. Volim biti na svom terenu.

Šetamo do mog stana, a u međuvremenu par puta stanemo i samo se krećemo ljubiti. Jedva skidam ruke s njega, kao i on s mene. Jedva čekam da me krene dirati i da osjetim njegovu golu kožu na svojoj. Dugo nisam ovakvo nešto osjetila i toliko mi je drago da se događa s njim, a ne nekim strancem kojeg sam upoznala preko interneta. Praktički.

Stižemo do mog stana koji sam, srećom, netom pospremila i odmah se prebacujemo u spavaću sobu. Skačem na njega i skidam mu majicu pa otkrijem čudesne mišiće koji su poslagani doslovno kao pločice. Dodirujem ga od vrata do kraja trbuha i samo promatram kako mu se čitavo tijelo pomiče dok ubrzano diše. Drži me za stražnjicu pa mi skida majicu, a ja jedva čekam da nam se kože dodirnu. Naslonim se na njega i osjećam kako ga dodiruju moje grudi dok me on krene lagano grepsti bradom dok me ljubi po vratu. Otkopčavam mu hlače dok zamišljam o svemu onome što me čeka. Odmiče se od mene i rješava to sam, a onda krene skidati i mene. Iznad mene je, spušta se jezikom po trbuhu, otkopčava hlače i nastavlja svoj put jezikom. Uzbuđena sam i jedva ga čekam. Ispred mene je samo u boksericama koje tada skida, a ja mu promatram baš svaki komadićak gole kože za koju izdaleka osjećam da je vruća.

Skida me do kraja pa se igra malo prstima i jezikom, a onda mi dolazi. Jedva sam dočekala ovaj osjećaj, sreće i ispunjenja. Željela sam ga osjetiti do kraja pa mu to i govorim, želim da me čuje i da mu svaka moja izgovorena riječ da još više uzbuđenja. Govorim tiho kroz uzdisanje što ga dodatno pali. Dok se pomiče u ritmu gleda me kako uživam, a ja jedva suzdržavam vrisak užitka. Pokušavam biti pristojna prema susjedima, ali se u jednom trenutku prepustim i izdahnem dok završavam. Osjećam kako uživa i kako se jedva suzdržao da i sam ne dođe do kraja prije mene. Napravi još par jakih, brzih i britkih pokreta pa dolazi do kraja. Trese se u meni, a mene to samo tjera da želim još.

Odmiče se od mene pa zajedno uzdišemo, pomalo umorni i sretni zbog svega što se dogodilo. Ovo je bilo fenomenalno. Oboje se složimo pa se još malo ljubimo i ostanemo ležati. Zaspimo jako brzo.

NEDJELJA

Dopustila sam mu da prespava kod mene i malo sam se šokirala zbog toga. U ovom krevetu od bivšeg nitko nije bio pa mi ga je malo čudno gledati ujutro. Odlučim biti najbolja osoba na svijetu pa se spustim ispod pokrivača dok još spava. Uz to, gol je. Koža mu se sjaji i tako još više ističe svaki njegov mišić, a ja ga samo želim dodirivati i ljubiti. Pune usne uz gustu bradu izgledaju toliko primamljivo, ali potrudim se da ga ne probudim. Zavučem se ispod i krenem ga lagano ljubiti po dnu trbuha pa se spuštam prema dolje.

Dodirujem ga rukama dok se u potpunosti ne uzbudi, ali pokušavam biti nježna da se ne trgne iz sna. Stavljam ga u usta, na što se on budi i samo me nespretno pozdravlja pa uživa i ne može doći k sebi. Nakon samo par minuta odmiče me i podiže prema gore. Gola sjedim na njemu i gledam ga takvog ispred sebe na jutarnjem svjetlu i tako me veseli da je baš on ispred mene. Spreman je baš kao i ja pa to odlučimo iskoristiti. Namještam se i ponovno osjetim taj nalet zadovoljstva i ugode koji ne mogu kontrolirati. Tiho vrisnem od ugode, što njega samo još više pali. Povlači me na svoja prsa i krene se pomicati brzo, jako i tako me prokleto brzo dovodi do vrhunca. Jedva se kontroliram pa ga krenem ljubiti i gristi samo kako ne bi vrištala. Toliko uživa i osjećam kako se smješka dok ga grizem za rame pokušavajući se barem malo smiriti.

Nastavljam se pomicati u ritmu i radim neke do sada nepoznate stvari sa svojim leđima pa ga dovodim do vrhunca polaganim, a snažnim pokretima. Gledam ga u oči dok završava i dok se smješka svojim čudesnim osmjehom. Kako do sada nisam primijetila da se tako divno smije? Naslonim se na njega i cijela legnem. Zagrli me, ljubi me, mazi i kaže mi kako je sve ovo trebao napraviti i ranije, samo da je znao.

Ustajemo i radimo doručak i kavu, družimo se malo pa malo komentiramo kako će stvari smiješno izgledati sutra. Zaključimo da je puno bolje da ne pričamo o tome previše jer će se stvari najbolje odviti kada o njima ne razmišljamo previše. Tko bi rekao da će jedan, u početku neznanac, postati netko tko mi ovako dobro pristaje i koga svake sekunde želim samo više i više.