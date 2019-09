View this post on Instagram

Kada bih vam mogla predočiti kako je nekada izgledao vrt moga dide. Zvala sam ga rajski vrt. Zelenila je bilo u izobilju, par stabala limunova i naranče, veliko stablo smokve kojoj su se grane lomile pod težinom plodova, koje smo kao klinci u trku brali i jeli onako sa korom, bez pranja. Didove pome, balancane, paprike… Vrt je bujao… Bila je tu i jedna stara palma… Hlada i komaraca bilo je koliko nas je volja… On je vječno bio u vrtu, ako nije kopkao i čupkao, onda je zadovoljno češljao svoje duge brkove. Baka je vječno bila u kuhinji i spremala ručak. Ona je sve vodila, ona je brinula o svima. A on je brinuo o vrtu. Nje nema već 5 godina, a on je od tada izgubio volju za vrtom. Drže ga njegovi praunuci. Zbog njih je tu još par stabala limuna i malo zelenila… Od svega, ostao je ovaj stari vrtni tuš kojeg je sam slagao i stara smokva… Jednako plodna kao nekada… Tu još stignemo stvoriti uspomene slične mojima…